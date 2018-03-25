اتهام مدير قناة جزائرية بـ"الخطف والتعذيب"!

أعلن مدير قناة "النهار" الجزائرية أنيس رحماني، أمس السبت، أنه سيمثل أمام القضاء بتهم "الخطف والتعذيب"، بعد استضافته الكاتب رشيد بوجدرة في برنامج "كاميرا خفية" بث السنة الماضية.

ونشر أنيس رحماني، واسمه الحقيقي محمد مقدم، على حسابه في "تويتر" أنه سيمثل هذا الأسبوع أمام قاضي التحقيق، الغرفة العاشرة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة بتهم "اختطاف، تعذيب، تهديد وترويع" الكاتب رشيد بوجدرة.

وتابع: "لا أعلق على هذه التهم صراحة، لكنني سأسلم القاضي فيديو يوضح بدقة ظروف تسجيل برنامج الكاميرا الخفية الذي استضاف رشيد بوجدرة وبثت الحلقة في رمضان" الماضي.

من جانبه، أكد المحامي خالد بورايو، الذي رفع الدعوى القضائية، على: "أن تهمة التعذيب مؤسسة ضد شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه وفق سيناريو غريب في برنامج أقرب إلى جلسة طرد الأرواح الشريرة".

سأمثل هذا الأسبوع أمام قاضي التحقيق الغرفة العاشرة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة بتهم تخص "إختطاف، تعذيب، تهديد وترويع" الكاتب رشيد بوجدرة.

لا أعلق على هذه التهم صراحة لكن سأسلم للقاضي فيديو يوضح بدقة ظروف تسجيل برنامج "كاميرا مخفية" التي إستضافت رشيد بوجدرة وبثت في رمضان 2017 😎 pic.twitter.com/aU5ruLS1UA — Anis Rahmani أنيس (@anisrahmanidz) 24 mars 2018

وكانت قناة "النهار" بثت في نهاية مايو 2017 حلقة من برنامج "رانا حكمناك" (أي قبضنا عليك) يظهر فيها الكاتب الكبير رشيد بوجدرة، البالغ من العمر 74 عاما، وهو يتعرض للتهديد من ضباط شرطة مزعومين، ليُجبَر على النطق بالشهادتين، على خلفية أن الكاتب ملحد.

وعند اكتشاف الخدعة، رفض بوجدرة بث البرنامج وهدد مدير القناة بمقاضاته، إلا أن القناة بثت الحلقة، ثم اعتذرت وأوقفت البرنامج بعد الاستياء الواسع والتعاطف الكبير الذي لقيه بوجدرة صاحب سيناريو فيلم "وقائع سنين الجمر" الحائز على السعفة الذهبية لمهرجان كان عام 1975.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا