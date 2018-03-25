استنفار أمني على الحدود الأردنية السورية

أحبط الجيش الأردني عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، على الحدود الأردنية السورية، وقبض على 3 من المنفذين، في حين تراجع الآخرون باتجاه الأراضي السورية.

وقال الجيش الأردني، في بيان له، اليوم الأحد: "تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد مشاهدة أشخاص حاولوا الاقتراب من الأراضي الأردنية، مما أدى إلى إلقاء القبض على 3 منهم وتراجع الآخرين باتجاه العمق السوري".

وأضاف: "بعد تفتيش المنطقة تم ضبط قطعة سلاح نوع كلاشينكوف وذخيرة عددها 2972 طلقة لنفس السلاح، و611 قطعة حشيش و103010 أقراص ترامادول و223 ألف قرص كبتاجون، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة".

المصدر: سبوتنيك