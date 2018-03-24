الصدر: تدريب عناصر الأمن العراقي من قبل قوات التحالف حرام

حرم زعيم التيار الصدري في العراق، رجل الدين الشيعي البارز، مقتدى الصدر، تدريب عناصر الأمن العراقي من قبل قوات التحالف الدولي.

إقرأ المزيد

ووجه أحد أفراد قوى الأمن العراقي الداخلي سؤالا للصدر جاء فيه: "أنا أحد منتسبي وزارة الداخلية، وعندنا دورات تدريبية على السلاح وكشف المتفجرات وغيرها، لكن تدريبنا يجري من قبل قوات التحالف المحتلة في العراق، وأنا غير راض، ولكن أوامر القادة، علما أنني أستمع إلى الدرس ولا أتعاطف معهم ولا أتكلم ولا أمازح أو آكل أو أشرب معهم أيضا، أقول هل هذه إعانة للمحتل أم ماذا؟".

ورد الصدر على السؤال بالقول "ذلك حرام وممنوع عندنا". وأضاف: "إذا شئت استحصل إذنا شرعيا بذلك".

المصدر: RT