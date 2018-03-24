صحيفة إسرائيلية: إيران تتبع أسلوبا جديدا في سوريا

حذرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" من أن إيران انتهجت أسلوبا جديدا في بناء منشآت عسكرية في سوريا، تحسبا لتنفيذ تل أبيب تهديداتها باستهداف "مواقع إيرانية" هناك.

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ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس، عن مصادر مطلعة لم تذكرها بالاسم إشارتها إلى أن هذه التهديدات لم تجعل طهران تتوقف عن تعزيز تواجدها العسكري في سوريا، لكن إيران، بعد الغارات الإسرائيلية واسعة النطاق على مواقع عسكرية في سوريا في فبراير الماضي، شرعت في بناء منشآتها العسكرية الجديدة على مقربة مباشرة من مواقع عسكرية روسية.

وتابعت المصادر أن "أعمال بناء بعض هذه المنشآت جرت بصورة سرية، وانطلقت في بعض الأحوال تحت غطاء إنشاء مبان سكنية، وتبين لاحقا أنها ثكنات لمليشيات إيرانية".

ورجحت الصحيفة أن إيران بهذا الأسلوب الجديد تعول على أن إسرائيل لن تقدم على شن غارات على مناطق قريبة من مواقع روسية.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

نادر عبد الرؤوف