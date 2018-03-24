مقتل شخص وإصابة آخرين في محاولة لاغتيال مدير أمن الاسكندرية
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قُتل شخص وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة في منطقة رشدي وسط الإسكندرية، في شارع المعسكر الروماني، في محاولة لاغتيال مدير أمن المحافظة.
وقالت مصادر أمنية إن الانفجار استهدف رتلا أمنيا أثناء سيره في شارع المعسكر الروماني بالمدينة، وأسفر عن مقتل شرطي، وأصابة آخرين.
#JustIn Explosion rocks #Egypt’s 🇪🇬 #Alexandria city.— MDW-Live! News (@MDWLiveFeed) March 24, 2018
•Blast occurred near Tolip Hotel in the Stanley neighborhood of coastal Alexandria, witness reports say. pic.twitter.com/hLe40sURE5
وصرحت وزارة الداخلية المصرية، بأن الانفجار تزامن مع مرور موكب مدير أمن الإسكندرية، مشيرة إلى الانفجار كان محاولة لاغتياله.
المصدر: وكالات
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