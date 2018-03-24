 
مباشر

مقتل شخص وإصابة آخرين في محاولة لاغتيال مدير أمن الاسكندرية

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k0ua

قُتل شخص وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة في منطقة رشدي وسط الإسكندرية، في شارع المعسكر الروماني، في محاولة لاغتيال مدير أمن المحافظة.

وقالت مصادر أمنية إن الانفجار استهدف رتلا أمنيا أثناء سيره في شارع المعسكر الروماني بالمدينة، وأسفر عن مقتل شرطي، وأصابة آخرين.

وصرحت وزارة الداخلية المصرية، بأن الانفجار تزامن مع مرور موكب مدير أمن الإسكندرية، مشيرة إلى الانفجار كان محاولة لاغتياله.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
عاجل.. قتيل على الأقل في تفجير سيارة مفخخة بالإسكندرية