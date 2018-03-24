الأركان التركية: بضع قرى تفصلنا عن السيطرة الكاملة على منطقة عفرين شمال سوريا

أعلن رئيس هيئة الأركان التركية، السبت، أنه لم تبق سوى بضع قرى تفصل الجيش التركي عن السيطرة الكاملة على منطقة عفرين شمالي سوريا، والوصول إلى أطراف حلب عند بلدتي نبل والزهراء.

وأوضح رئيس هيئة الأركان، خلوصي أكار، خلال فعالية أكاديمية بعنوان "تركيا وسياسات الأمن العالمي والتعليم" في أنقرة، أن الملاجئ، التي تم العثور عليها في عفرين لا يمكن أن تكون من بناء المسلحين وحدهم، مؤكدة أنها بُنيت بدعم هندسي وتخطيط وتوجيه من قبل دولة ما.

وقالت رئاسة الأركان إنها ستواصل حربها ضد "الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي".

وأكد أكار أن تركيا لا تستهدف على الإطلاق وحدة التراب سواء في سوريا أو العراق، وهي تبدي احتراما كبيرا في هذا الإطار.

وقد بدأ الجيش التركي بمشاركة فصائل من "الجيش السوري الحر" منذ 20 يناير الماضي، عملية عسكرية أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، ضد مسلحي "وحدات حماية الشعب الكردي" السورية (YPG)، المدعومة من الولايات المتحدة، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، اللذين تعتبرهما تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني التركي (PKK)، وتصنفهم جميعا كـ"تنظيمات إرهابية".

المصدر: وكالات

نادر همامي