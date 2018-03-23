مناورات مشتركة للبحرية المصرية والفرنسية في مكافحة الألغام

نفذت القوات المصرية والفرنسية تدريبا مشتركا لإزالة الألغام البحرية، بحسب ما أفاد المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، يوم الجمعة.

ونشر الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو وثق التدريب البحري المشترك.

وقال المتحدث العسكري إن وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية نفذت تدريبا مشتركا على مكافحة الألغام البحرية، استمر لعدة أيام بمسرح عمليات البحر الأحمر بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والفرنسية بالإضافة إلى صائدة الألغام المصرية "نفارين" وكاسحة الألغام الفرنسية "لير"، وعدد من أطقم الغطس المدربة على مهام إزالة المتفجرات تحت سطح الماء.

وأضاف أن التدريب شمل أيضا صد هجوم معاد غير نمطي بالزوارق السريعة، والتدريب على إلقاء ومكافحة الألغام البحرية مع اتخاذ إجراءات البحث والاكتشاف والتحييد باستخدام أحدث المعدات وأجهزة السونار.

وأكد الرفاعي أن التدريب يدعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحري.

المصدر: الدفاع المصرية