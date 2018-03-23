العراق.. الاستخبارات العسكرية تضبط أسلحة من العيار الثقيل كانت بحوزة داعش

تمكن رجال مديرية الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة 20، إثر ورود معلومات استخبارية دقيقة، من ضبط مدفع ثقيل من عيار 130 ملم كان تنظيم "داعش" يستخدمه لإعاقة تقدم القوات العراقية.

وأضافت مديرية الاستخبارات العسكرية أن القوات وجدت مخبأ في أحد الأماكن على ضفاف نهر دجلة بمنطقة القيارة جنوبي الموصل.

إلى ذلك، تمكن عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع لواء 20 من الشرطة الاتحادية من ضبط مستودع للعبوات الناسفة مخبأ تحت الأرض بطريقة لا تثير الشبهات والشكوك في منطقة الجمالي بقضاء الحويجة في كركوك.

وقالت مديرية الاستخبارات إنهم عثروا بداخله على 14 صندوق معبأ بقذائف الهاون من عيار 120 ملم جديدة، بالإضافة إلى قذيفة دبابة عيار 100 ملم.

كما أفادت بأنها وجدت مستلزمات طبية تستخدم لعلاج المصابين وإجراء الإسعافات الأولية والعمليات الصغرى.

وأشارت القوات العسكرية إلى أنها دمرت المخبأ.

مديرية الاستخبارات العسكرية

مديرية الاستخبارات العسكرية

مديرية الاستخبارات العسكرية

مديرية الاستخبارات العسكرية

مديرية الاستخبارات العسكرية

مديرية الاستخبارات العسكرية

المصدر: وكالات