قطر تؤكد حقها في حماية نفسها من أي عدوان خارجي

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن أي دولة لها الحق في حماية نفسها من أي عدوان خارجي مستقبلي، داعيا دول الحصار إلى الجلوس حول طاولة التفاوض.

وعلى مائدة مستديرة نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية الدولية في باريس أمس الخميس، أضاف آل ثاني أن كل البلدان في المجتمع الدولي تقف على قدم المساواة، ولها كامل الحقوق وعليها كافة الالتزامات.

وأشار آل ثاني إلى أن قطر منفتحة على الحوار لحل الأزمة الخليجية وترحب به شرط أن يكون صريحا.

وأكد وزير الخارجية القطري أن دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لم تتجاوب حتى الآن مع جهود الوساطة، التي قامت بها الكويت والولايات المتحدة منذ اندلاع الأزمة.

ورفض آل ثاني "الادعاءات والاتهامات التي تلقيها دول الحصار جزافا على قطر من دون براهين أو أدلة"، مضيفا أن تلك الدول حاولت تصدير اتهاماتها إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وشدد على أن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة للمجتمع الدولي، فبلاده احترمت القوانين والقواعد الدولية فيما لم تفعل ذلك دول الحصار.

وجاءت الجلسة بحضور نخبة من السياسيين والدبلوماسيين والوزراء السابقين الفرنسيين والأوروبيين ولفيف من السفراء المعتمدين لدى باريس وعلى رأسهم مستشار بالحكومة الفرنسية ومبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط والوسيط لحل الأزمة الخليجية، برتران بيزونسونو، وسفير قطر لدى فرنسا وموناكو، خالد المنصوري.

المصدر: بوابة الشرق الإلكترونية

إينا أسالخانوفا