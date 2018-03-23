وزير بريطاني: الحكم على عهد التميمي تهديد لحياة جيل جديد

اعتبرت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أن الحكم الذي صدر على الصبية الفلسطينية عهد التميمي هو صورة عن تداعيات عدم حل النزاع في الشرق الأوسط على الأجيال الشابة.

وقال الوزير البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط إليستر بورت، في بيان، إن إدانتها صورة لتداعيات نزاع لا يجد طريقه إلى الحل، على حياة الجيل الصاعد.

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وأضاف أن لندن قلقة لإيداع أطفال فلسطينيين السجن، مؤكدا أنه على إسرائيل بذل جهود أكبر لحماية الضعفاء.

وتابع إليستر بورت: "سنستمر في دعوة إسرائيل لتحسين ممارساتها طبقا للقانون والواجبات الدولية".

وتحولت عهد إلى بطلة ورمز وطني واسترعت حملات التأييد والتضامن على المستوى الدولي، كما يشيد الفلسطينيون بشجاعتها في التصدي لجنود الاحتلال.

وأوقفت عهد بعد انتشار شريط فيديو صور في 15 ديسمبر تظهر فيه وهي تصفع جنديين إسرائيليين أمام منزلها في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.

وكان محامو الدفاع عن الفتاة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي، توصلوا إلى صفقة مع النيابة العسكرية الإسرائيلية خلال جلسة في محكمة عوفر غربي رام الله، تقضي بموجبها عهد التميمي 8 أشهر في السجن.

وأصدرت المحكمة العسكرية حكمها بالسجن على والدة عهد التميمي "نريمان" لـ8 أشهر وغرامة تصل إلى 1800 دولار تقريبا.

كما حكمت على نريمان بالحبس 7 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات.

وأعلنت القناة "العاشرة" الإسرائيلية أن النيابة العسكرية أعدت لائحة اتهام معدلة للتميمي تضمنت 4 بنود بدلا من 12 بندا كانت وجهتها النيابة للتميمي في وقت سابق.

وتضمنت اللائحة المعدلة اعتراف التميمي (17 عاما) بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، بينما أسقطت تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل من لائحة الاتهام الأصلية.

المصدر: وكالات