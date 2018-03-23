الدفاع الروسية: خروج 4120 مسلحا وأفراد عائلاتهم ممن ينتمون لأحرار الشام من الغوطة الشرقية خلال يومين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 4120 مسلحا من حركة "أحرار الشام" وأفراد عائلاتهم خرجوا من منطقة الغوطة الشرقية لدمشق خلال اليومين الماضيين.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري يفتوشينكو، في بيان، مساء اليوم الجمعة: "تماشيا مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقا شرعنا بإخراج عناصر حركة أحرار الشام المسلحة غير الشرعية من بلدة حرستا البصل تحت إشراف مركز المصالحة".

وأضاف يفتوشينكو: "شهد اليومان الماضيان خروج 4120 مسلحا وأفراد عائلاتهم، وسيتم نقلهم جميعا إلى بلدة قلعة المضيق في منطقة تخفيف التوتر بمحافظة إدلب".

وأشار يفتوشينكو إلى أن العدد الإجمالي للناس الذين تم إخراجهم من الغوطة الشرقية منذ بدء عمل الممرات الإنسانية في المنطقة وبمساعدة المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتناحرة بلغ 103606 أشخاص.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

رفعت سليمان