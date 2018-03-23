السيسي يقوم بجولة تفقدية للجيش في سيناء

تناولت صحيفة الوطن المصرية صورا للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء مشاركته القوات المسلحة وجبة الفطور، في إطار جولة تفقدية للجيش الذي يواصل عملياته العسكرية في سيناء.

وأثنى السيسي خلال جولته التفقدية على كافة الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة في الحفاظ على سيادة مصر وكيانها ووجودها، مؤكدا أنه لن يترك مصر عرضة للضياع والخراب.

https://www.elwatannews.com/news/details/3197504

وأضاف، بأن جهود شعبه هي التي ستبني الدولة في سبيل الوصول إلى مزيد من التقدم والرقي وإحياء مستقبل مزدهر في جميع المجالات.

واختتم جولته بتوجيه كلمة شكر للجيش لما يقوم به من أعمال بطولية، تخدم البلاد وتحميها، وتستهدف الحفاظ على أمنها ومواطنيها ومقدساتها.

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المصدر: صحيفة الوطن المصرية

نادين بطحة