رغم انتقادات بغداد.. تركيا تواصل عملياتها شمال العراق

بالرغم من انتقادات حكومة بغداد أمس، واصلت تركيا اليوم عملياتها ضد "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق.

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ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية اليوم عن مصادر أمنية تأكيدها بأن القوات التركية دمرت خمس مغارات و12 ملجأ وثلاث خيام للمسلحين الأكراد في منطقتي هاكورك وكاني راش، ضمن إطار عملية عسكرية أطلقتها أنقرة في 10 مارس الجاري ضد معسكرات "حزب العمال" شمال العراق.

وأضافت المصادر أن الجيش التركي ضبط خلال عملياته كمية من الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية التابعة للمسلحين الأكراد.

وسبق أن استنكرت الخارجية العراقية أمس، على لسان المتحدث باسمها أحمد محجوب، العمليات التركية في شمال البلاد، محذرا من أن الاعتداءات والتجاوزات المستمرة من قبل أنقرة لا تخدم تطور العلاقات بين البلدين.

المصدر: الأناضول

نادر عبد الرؤوف