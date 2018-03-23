الدفاع الروسية: "الخوذ البيضاء" ينشطون فقط في المناطق التي تسيطر عليها "جبهة النصرة"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظمة "الخوذ البيضاء" التي كثيرا ما ينقل الإعلام الغربي عنها تقارير عن الوضع في سوريا، تنشط فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "جبهة النصرة".

وفي بيان لها، اليوم الجمعة، كذّبت الوزارة تقارير عن استخدام الطيران الحربي الروسي قنابل حارقة ضد المسلحين في منطقة غوطة دمشق الشرقية، قائلة: "الطيران الروسي لا يوجه ضربات إلى أحياء سكنية في الغوطة الشرقية، ناهيك عن أنه لا يستخدم القنابل الحارقة - على خلاف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة".

وبحسب الوزارة فإن التقارير التي يبثها نشطاء "الخوذ البيضاء"، شأنها شأن التقارير الصادرة عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" ومقره لندن "ليست سوى أكاذيب متعمدة".

ونشرت وسائل إعلام غربية سابقا، نقلا عن "المرصد"، تقارير مفادها أن 37 مدنيا قتلوا جراء ضربات وجهها الطيران الحربي الروسي إلى بلدة عربين بالغوطة الشرقية، فيما قالت "الخوذ البيضاء" إن الطائرات الروسية استخدمت القنابل الحارقة.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية إن أهالي الغوطة الشرقية لم يتلقوا أبدا أي مساعدة من قبل "الخوذ البيضاء"، وهو ما يؤكده أيضا مسلحو المعارضة الذين قرروا مغادرة المنطقة باتجاه إدلب.

وختم بيان الوزارة بالقول إن حرص بعض وسائل الإعلام الغربية على نشر أي أكاذيب منقولة عن "الخوذ البيضاء" أمر "مثير للاستغراب".

المصدر: وكالات

قدري يوسف