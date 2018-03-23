 
مباشر

العراق.. منظمة كردية تعلن انسحاب قواتها من سنجار

أخبار العالم العربي

العراق.. منظمة كردية تعلن انسحاب قواتها من سنجار
shiyarjemo
مقاتلو قوات "الكريلا" الكردية شمال غرب العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k0qk

أعلنت مجموعة مقاتلة كردية في العراق، اليوم الجمعة، انسحاب قواتها من منطقة شنكال (سنجار) على الحدود بين العراق وسوريا، بعد "ترسيخ الأمن والاستقرار" في المنطقة.

وأشارت "الرئاسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني"، في بيان،  إلى أن قوات "الكريلا" (التابعة للمنظمة) تم انتشارها في المنطقة سابقا لحماية أقلية الإيزيديين من الإبادة الجماعية على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

إقرأ المزيد
أردوغان: سنصل إلى منبج والقامشلي وعين العرب وندخل سنجار على حين غرة

وتابع البيان أن وضع الإيزيديين الآن لم يعد كما كان بعد سيطرة "داعش" على مدينة الموصل في العام 2014، وأصبح انسحاب قوات "الكريلا" من المنطقة ممكنا بعد "ترسيخ الأمن والاستقرار في شنكال ومحيطها".

وتعتبر "منطومة المجتمع الكردستاني" ائتلافا لأربعة أحزاب كردية، من بينها حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، اللتين تصنفهما أنقرة تنظيمين "إرهابيين".

ويوم الاثنين الماضي، لم يستبعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دخول القوات التركية، بعد انتهاء عملية "غصن الزيتون" التي تخوضها ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، إلى سنجار العراقية لـ"تطهيرها" من عناصر حزب العمال الكردستاني.

المصدر: ANF News + رويترز

قدري يوسف

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
أردوغان: سنذهب إلى إدلب وبعد عفرين ومنبج.. أين سينتهي التدخل التركي في سوريا؟