العراق.. منظمة كردية تعلن انسحاب قواتها من سنجار

أعلنت مجموعة مقاتلة كردية في العراق، اليوم الجمعة، انسحاب قواتها من منطقة شنكال (سنجار) على الحدود بين العراق وسوريا، بعد "ترسيخ الأمن والاستقرار" في المنطقة.

وأشارت "الرئاسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني"، في بيان، إلى أن قوات "الكريلا" (التابعة للمنظمة) تم انتشارها في المنطقة سابقا لحماية أقلية الإيزيديين من الإبادة الجماعية على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وتابع البيان أن وضع الإيزيديين الآن لم يعد كما كان بعد سيطرة "داعش" على مدينة الموصل في العام 2014، وأصبح انسحاب قوات "الكريلا" من المنطقة ممكنا بعد "ترسيخ الأمن والاستقرار في شنكال ومحيطها".

وتعتبر "منطومة المجتمع الكردستاني" ائتلافا لأربعة أحزاب كردية، من بينها حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، اللتين تصنفهما أنقرة تنظيمين "إرهابيين".

ويوم الاثنين الماضي، لم يستبعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دخول القوات التركية، بعد انتهاء عملية "غصن الزيتون" التي تخوضها ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، إلى سنجار العراقية لـ"تطهيرها" من عناصر حزب العمال الكردستاني.

المصدر: ANF News + رويترز

قدري يوسف