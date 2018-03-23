بالصور.. الجيش السوري يعثر على خندق طويل لتنقل السيارات بين بلدات الغوطة الشرقية

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن القوات الحكومية عثرت، في إطار عملياتها بغوطة دمشق الشرقية، على خندق طويل وعريض حفره المسلحون يربط بين بلدات عين ترما ومديرا ومدينة دوما.

ونشرت الوكالة صورا لذلك الخندق الذي يبلغ عمقه ثلاثة أمتار وعرضه خمسة أمتار، موضحة أن المسلحين كانوا يستخدمونه لمرور السيارات والشاحنات بين البلدات الخاضعة لسيطرتهم.

وكالة الأنباء العربية السورية سانا

وكالة الأنباء العربية السورية سانا

وورد هذا الخبر بالتزامن مع ورود أنباء عن موافقة المسلحين على تسليم بلدة عين ترما إلى القوات الحكومية دون قتال، بعد إحراز الجيش تقدما ملموسا في المنطقة.

المصدر: سانا

نادر عبد الرؤوف