الدفعة الثانية من مسلحي حرستا وعائلاتهم تغادر الغوطة الشرقية إلى إدلب

انطلقت في مدينة حرستا شرقي العاصمة السورية دمشق اليوم عملية خروج دفعة ثانية من مسلحي جماعة "أحرار الشام" المعارضة وعوائلهم إلى محافظة إدلب.

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وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن ثماني حافلات تقل 462 شخصا، بمن فيهم 127 مسلحا، قد غادرت حرستا، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجماعة المعارضة والحكومة السورية بوساطة روسية.

وجاء ذلك بعد مغادرة 30 حافلة تقل 1580 شخصا، بمن فيهم 413 مسلحا، حرستا إلى إدلب مساء أمس، في إطار خروج دفعة أولى من المسلحين وعوائلهم من المدينة.

المصدر: سانا

نادر عبد الرؤوف