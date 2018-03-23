خروج 1895 مسلحا مع أفراد عائلاتهم من حرستا إلى إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أنه تم التوصل لاتفاق يقضي بخروج مسلحي "جبهة أحرار الشام" وعائلاتهم من مدينة حرستا في الغوطة باتجاه محافظة إدلب.

وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن الاتفاق تم التوصل إليه نتيجة مفاوضات مع قيادات "جبهة أحرار الشام" في الغوطة الشرقية.

هذا وقد تم أمس الخميس إخراج 1895 مسلحا مع أفراد عائلاتهم من حرستا، عبر المعبر الإنساني، على متن 50 حافلة إلى محافظة إدلب.

وأشرف على عملية نقل المسلحين وعائلاتهم، الجيش السوري وضباط روس من مركز المصالحة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

نادر همامي