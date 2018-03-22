حكومة الوفاق الليبية تنفي اختطاف دبلوماسي مصري في طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية عدم صحة الأخبار التي تحدثت عن اختطاف دبلوماسي مصري بالعاصمة طرابلس.

ونفى مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني، أحمد الأربد، في بيان صحفي صادر عنه اليوم الخميس، إن "نفيا قاطعا يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اختطاف دبلوماسي مصري".

وأكد الأربد على "عدم استئناف عمل السفارة والقنصلية المصرية بالعاصمة طرابلس مما يعني عدم وجود دبلوماسيين مصريين" في هذه المدينة حاليا.

هذا وقد تناقلت وسائل إعلام في وقت سابق أنباء عن اختطاف دبلوماسي مصري.

من جانبها، أكدت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بوزارة الداخلية أن "جميع الأخبار التي تتناولها صفحات التواصل الاجتماعي (حول هذا الموضوع) عارية عن الصحة، وأن جميع السفارات مؤمّنة".

كما جددت الإدارة تأكيدها لعدم وجود تمثيل دبلوماسي لجمهورية مصر العربية في طرابلس.

ويأتي هذا النفي عقب يوم واحد على تداول نبأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول اختطاف دبلوماسي مصري كان يقوم بزيارة عمل إلى طرابلس على يد مسلحين، وأثارت هذه المزاعم اهتمام بعض وسائل الإعلام المحلية.

المصدر: وسائل إعلام ليبية + وكالات

رفعت سليمان