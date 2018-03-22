رئيس لجنة "سابراك": أساس العلاقات السعودية الأمريكية شراكة وليس تبعية

أكد مؤسس ورئيس لجنة العلاقات العامة الأمريكية السعودية "سابراك"، سلمان الأنصاري، أن الرياض وواشنطن تتعاملان مع الملفات الدولية من منطلق الشراكة وليس على أساس تبعية طرف لآخر.

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وأشار رئيس "سابراك" إلى زيادة مستوى التفاهم بين "البلدين الصديقين"، السعودية والولايات المتحدة، نتيجة زيارة ولي العهد محمد بن سلمان لواشنطن التي بدأها الاثنين الماضي، عقب تعزيز الشراكة الاستراتيجية السعودية - الأمريكية في القمم الثلاث التي عقدت بالرياض في مايو 2017، وتوقيع إعلان الرؤية الاستراتيجية المشتركة للمملكة وأمريكا.

وأضاف الأنصاري أن حجم التفاهم المشترك بين البلدين ارتفع تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية ومنها مكافحة التطرف، و"التصدي للإرهاب الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة حتمية مواجهة ووقف التهور الإيراني على حساب أمن واستقرار المنطقة".

كما أكد الأنصاري على ارتفاع حجم الاستثمارات بين المملكة والولايات المتحدة من 200 مليار دولار إلى 400 مليارا نتيجة التفاهم المشترك.

المصدر: واس

إينا أسالخانوفا