الدفاع الروسية: خروج 7128 شخصا من الغوطة الشرقية الخميس عبر مخيم الوافدين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 7 آلاف شخص خرجوا، اليوم الخميس، من منطقة الغوطة الشرقية لدمشق عبر مخيم الوافدين.

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وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، اللواء يوري إيفتوشينكو، في بيان، إن 7128 شخصا خرجوا خلال اليوم من الممر الإنساني قرب بلدة مخيم الوافدين"، مضيفا أن العدد الإجمالي للسكان الذين تمكنوا من مغادرة المنطقة عبره بلغ منذ 28 فبراير 15131 شخصا.

وشدد إيفتوشينكو على أن "الوضع في الغوطة الشرقية يزداد استقرارا، حيث تجري عملية عودة المدنيين إلى البلدات التي تم تحريرها من قبضة المسلحين، ومن بين هؤلاء الأشخاص من خرجوا عبر الممرات الإنسانية منذ 3 أو 4 أيام".

وأشار العسكري الروسي إلى أن 6.5 آلاف شخص عادوا إلى منازلهم في بلدتي كفر بطنا وسقبا، حيث تلقوا مساعدة لازمة من قبل الضباط الروس من مركز حميميم.

وذكر إيفتوشينكو أنه "تم بشكل عام، منذ بدء عمل الهدنات الإنسانية في الغوطة الشرقية وبمساعدة المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتناحرة، إخراج 94831 شخصا من المنطقة".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

رفعت سليمان