الداخلية المصرية.. الحزم مع أي محاولة للمساس بسير الانتخابات

عقد وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار اجتماعا، الأربعاء، مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية المعنية بمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات.

وأكد وزير الداخلية المصري أن أجهزة الوزارة قامت بتوفير الدعم اللوجيستي اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة في تأمين العملية الانتخابية.

وأفاد عبد الغفار بأن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولة للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء على المرافق الهامة أو الحيوية، موضحا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، وأنها ستواجه أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون.

هذا ووجّه بتقديم كافة أوجه المساعدة والتيسير لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.

كما وجه بتعزيز الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي، مشددا على أهمية تفعيل دور نقاط التفتيش والتمركز الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.

واستعرض الوزير المصري محاور الخطة الأمنية الشاملة التي انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.

وراجع عبد الغفار محاور خطط تأمين مقار اللجان الانتخابية وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية.

المصدر: وزارة الداخلية المصرية