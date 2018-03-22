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العبادي يأمر بفتح تحقيق فوري في ملف "وظائف وهمية"

أخبار العالم العربي

العبادي يأمر بفتح تحقيق فوري في ملف
AFP
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
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أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بفتح تحقيق فوري في ملفات فساد تتعلق بـ"ادعاءات" عرض وبيع عقود وظيفية وهمية للمواطنين من قبل جهات سياسية لدواع انتخابية.

وأوضح مكتب العبادي في بيان اليوم الخميس أن تلك الوظائف الوهمية "لا تتوفر لها مخصصات مالية في الموازنة وغير موجودة أصلا"، مشيرا إلى أن هدف ممارسات كهذه "تحقيق كسب انتخابي غير مشروع".

وسبق للعبادي أن دعا، الاثنين الماضي، إلى عدم إطلاق وعود بالتوظيف لـ"دواع انتخابية"، مؤكدا حرص الحكومة على نزاهة الانتخابات وإجرائها في موعدها بنجاح.

المصدر: وكالة السومرية 

إينا أسالخانوفا

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