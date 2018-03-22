زيارة وفد من الخارجية الأمريكية إلى الإدارة المدنية في منبج وريفها
RT
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قام وفد من وزارة الخارجية الأمريكية برفقة المستشار ويليام روبوك، اليوم الخميس، بزيارة الإدارة المدنية في منبج وريفها لمناقشة وضع المنطقة بشكل عام.
وتم استقبال الوفد الأمريكي من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي زينب قنبر وإبراهيم القفطان. وناقش الطرفان أوضاع المدينة الأمنية، ومن بعدها قاموا بجولة إلى أسواق منبج لتطمين الأهالي من الناحية الأمنية.
وأكد المستشار ويليام روبوك أنهم لن يتخلوا عن وعودهم في حماية مدينة منبج حتى حل الأزمة السورية في مؤتمر جنيف.
RT
RT
RT
RT
المصدر: RT
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