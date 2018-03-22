تفجير مقديشو.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 9 قتلى

ارتفع عدد الضحايا جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو إلى 9 قتلى وسبعة مصابين، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن الشرطة المحلية، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الوكالة إن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من فندق "وهلية".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن محمد حسين، النقيب في الشرطة، أن الانفجار، الذي ترك أيضا عددا من الجرحى، وقع قرب فندق "وهلية" على طريق المسمى "مكة المكرمة"، الذي شهد في السابق سلسلة من الهجمات الدامية المنفذة من قبل حركة "الشباب" المتطرفة.

فيما أفادت الشرطة ومصادر في أجهزة الإسعاف بأن تبادلا لإطلاق النار تلا وقوع الانفجار.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: AP

قدري يوسف