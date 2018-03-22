أنباء عن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية جديدة في سوريا

تفيد تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة أقامت قاعدة عسكرية جديدة في حقل العمر النفطي جنوب شرقي دير الزور في سوريا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصادر ميدانية قولها إن الولايات المتحدة أقامت قاعدة عسكرية متقدمة، ونقلت كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات إليها، بما في ذلك صواريخ وآليات عسكرية وغير ذلك من المعدات.

من جهة أخرى، نشرت مؤسسة "فرات بوست" الإعلامية السورية لقطات فيديو، قالت إنها تبين هبوط مروحيتين أمريكيتين في القاعدة بحقل العمر لتبديل عناصر قوات التحالف هناك.

وحتى الآن لم يعلق البنتاغون على هذه الأنباء.

يذكر، أن دمشق كانت قد اعتبرت التواجد العسكري الأمريكي على أراضيها انتهاكا للسيادة السورية، وطالبت أكثر من مرة بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

كما استنكرت روسيا التواجد الأمريكي على الأراضي السورية، مشددة على أنه غير شرعي، واعتبرت أن بقاء القوات الأمريكية في سوريا بعد هزيمة تنظيم "داعش" يدل على أن واشنطن تنوي البقاء لفترة طويلة.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف