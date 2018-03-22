عباس يدعو حماس لتسليم "كل شيء" لحكومة الوفاق وخاصة الأمن

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس "حماس" إلى تسليم كل شيء في قطاع غزة لحكومة الوفاق التي تم تشكيلها، و"أولها الأمن وبشكل فوري وهو ما اتفق عليه برعاية مصرية".

وقال عباس في مؤتمر صحفي مع نظيره البلغاري رومان راديف بعد هذه الخطوات "سنتحمل المسؤولية كاملة عن قطاع غزة، وإلا ستتحمل حماس عواقب إفشال الجهود المصرية المشكورة، والساعية لإنهاء هذه الحالة".

وثمّن الرئيس الفلسطيني مواقف الاتحاد الأوروبي الصادقة، وقراراته الواضحة حول عملية السلام، وأعرب عن تقديره للدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد "لبناء مؤسسات دولتنا".

وقال عباس "إننا لن نتخلى عن شعبنا في قطاع غزة فهم أهلنا، وقد أكدنا للدول المانحة التي اجتمعت في بروكسل مؤخرا، ضرورة دعم المشروعات في قطاع غزة، وبهذه المناسبة نشكر الدول التي التزمت بتمويل عدد من المشروعات، وأهمها محطة تحلية المياه بأكثر من 500 مليون دولار".

المصدر: وكالات

نادر همامي