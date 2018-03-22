صحيفة رسمية: على بكين الاستعداد لعمل عسكري

قالت صحيفة صينية حكومية واسعة الانتشار، اليوم الخميس، إن على بكين أن تستعد لعمل عسكري بشأن تايوان بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونا لتعزيز العلاقات مع الجزيرة.

وأضافت صحيفة "الشعب" الرسمية: "يمكن للصين أن تضغط على الولايات المتحدة في مجالات أخرى من التعاون الثنائي مثل قضية شبه الجزيرة الكورية والمسألة النووية الإيرانية. كما يمكن أن تختصم الولايات المتحدة في منظمات دولية مثل الأمم المتحدة".

وتابعت الصحيفة "يجب أن يعد البر الرئيسي نفسه لاشتباك عسكري مباشر في مضيق تايوان. وينبغي أن يكون واضحا أن زيادة الزيارات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان ستجلب تبعات خطيرة على تايوان".

ويأتي ذلك عقب توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي تشريعا يشجع الولايات المتحدة على تبادل الزيارات رفيعة المستوى مع تايوان.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي أليكس وونغ في العاصمة التايوانية، تايبه، أمس الأربعاء، إن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان لم يكن بمثل هذه القوة من قبل.

وتعتبر الصين تايوان إقليما منشقا، وقد حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم الثلاثاء الماضي، تايبه من أنها ستواجه "عقابا تاريخيا" عن أي محاولة انفصالية.

المصدر: رويترز

نادر همامي