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قيادي في حماس: إلقاء القبض على منفذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله

مراسلتنا: الجيش السوري يسيطر بشكل كامل على بلدة عين ترما في غوطة دمشق الشرقية

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: الجيش السوري يسيطر بشكل كامل على بلدة عين ترما في غوطة دمشق الشرقية
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