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مقاتلات التحالف العربي تنفذ غارات جوية على مطار صنعاء

أخبار العالم العربي

مقاتلات التحالف العربي تنفذ غارات جوية على مطار صنعاء
Reuters
طائرات التحالف العربي - أرشيف
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أفاد مراسلنا في اليمن، أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات على قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة اليمنية صنعاء>

وأشار المراسل أن إلى المقاتلات التابعة للتحالف استهدفت القاعدة العسكرية بثلاث غارات عنيفة وسط تحليق مكثف ومنخفض فوق المنطقة.

يذكر أن قوات التحالف بقيادة السعودية شددت حصارها على اليمن على خلفية إطلاق الحوثيين، يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني، صاروخا باليستيا على عاصمة المملكة الرياض.

المصدر: RT

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