الدفاع الروسية: رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث هاتفيا الوضع في سوريا مع نظيره الأمريكي

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف عبر مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، الأوضاع في سوريا إضافة إلى مواضيع أخرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تمت مناقشة القضايا المتعلقة بالوضع في سوريا وأيضا الحالة في الغوطة الشرقية، وغيرها من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك.. كما اتفق على مواصلة الاتصالات الثنائية".

وتشير وكالة إنترفاكس الروسية، إلى أن هذه المكالمة الهاتفية، هي الثانية بين قائدي هيئة الأركان في البلدين، بعد تصريح غيراسيموف، بأن الجيش الروسي سوف يرد في حال استهدفت الولايات المتحدة دمشق.

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المصدر: إنترفاكس

إياد قاسم