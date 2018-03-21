ناشطة إسرائيلية تصفع جنديا خلال محاكمة عهد التميمي

أفادت مراسلتنا في رام الله، أن ناشطة يسارية إسرائيلية وجهت صفعة إلى أحد الجنود خلال محاكمة الفتاة عهد التميمي، لإثبات ازدواجية المعايير الإسرائيلية.

وكان محامو الدفاع عن الفتاة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي، توصلوا إلى صفقة مع النيابة العسكرية الإسرائيلية خلال جلسة في محكمة عوفر غربي رام الله، تقضي بموجبها عهد التميمي 8 شهور في السجن.

وذكرت مراسلتنا، أن المحكمة العسكرية أصدرت حكمها بالسجن على والدة عهد التميمي "نريمان" لـ8 أشهر وغرامة تصل إلى 1800 دولار تقريبا.

كما حكمت على نريمان بالحبس 7 أشهر مع وقف التنفيذ لمد 5 سنوات.

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من جهتها، أعلنت القناة "العاشرة" الإسرائيلية: إن "النيابة العسكرية أعدت لائحة اتهام معدلة للتميمي تضمنت أربعة بنود بدلا من 12 بندا كانت وجهتها النيابة للتميمي في وقت سابق".

وتتضمن اللائحة المعدلة اعتراف التميمي (17 عاما) بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، بينما أسقطت تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل من لائحة الاتهام الأصلية.

المصدر: RT