وسائل إعلام: وزارة الداخلية في قطاع غزة تنشر صورة يعتقد أنها للمتهم في استهداف موكب الحمدالله

نشرت وزارة الداخلية والأمن الداخلي في قطاع غزة، صورة لشخص، يشتبه بأنه أحد مدبري التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أثناء زيارته القطاع.

ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن المطلوب هارب في القطاع وهو أحد المتهمين بالوقوف وراء تفجير العبوة أثناء مرور موكب الحمد الله في غزة قبل نحو أسبوع.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن وزارة الداخلية أعلنت إغلاق جميع الحدود والمنافذ ونصب الحواجز في القطاع للقبض على المطلوب.

وقد تعرض موكب الحمد الله ومرافقون له، بينهم رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، لتفجير أثناء مشاركتهم في افتتاح محطة لتنقية المياه في غزة، ما أسفر عن 7 إصابات طفيفة.

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المصدر: وكالات