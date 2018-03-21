الخارجية السورية تنتقد الصمت الدولي على استهداف المسلحين دمشق

انتقدت سوريا الصمت الدولي تجاه الهجمات التي استهدفت دمشق وأدت إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح، في أحدث مجزرة ارتكبتها الجماعات الإرهابية منذ بداية الأزمة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت دمشق: إن "العصابات الإرهابية المسلحة ارتكبت الثلاثاء، وعشية يوم عيد الأم مجزرة جديدة مروعة ضد المدنيين الآمنين في سوق شعبية بمنطقة جرمانا القريبة من دمشق".

وأضافت الخارجية السورية: "أدت عمليات إطلاق الإرهابيين للصواريخ على المناطق الآهلة في العاصمة إلى مقتل وجرح عشرات الأشخاص إضافة إلى الأضرار المادية التي أحدثها الاعتداء".

وأشارت الوزارة إلى أن "اللافت للانتباه هو أن ممثلي الدول الذين يهرعون عادة لعقد الجلسات الطارئة لمجلس الأمن في نيويورك ومجلس حقوق الإنسان في جنيف لدعم الإرهابيين، قاموا هذه المرة كما جرت العادة بتغييب عقولهم وابتلاع ألسنتهم أمام هول هذه الكارثة التي تمثل مذبحة جديدة ضحاياها من الأطفال والنساء ترقى إلى إبادة بشرية وإلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة السورية تؤكد على أن السلوك المنهجي من قبل ممثلي الدول الغربية "يفتقد إلى الحد الأدنى من الحس الإنساني".

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن "سوريا تتوجه أيضا إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للدفاع عن قيم ميثاق الأمم المتحدة، والتي أكدت على إبعاد شعوب العالم عن ويلات الحروب".

المصدر: سانا