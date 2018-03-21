ألمانيا تدين قصف الغوطة الشرقية وما يحدث في عفرين

أدانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قصف منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق والأحداث الأخيرة في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وقالت ميركل أمام البرلمان اليوم الأربعاء: "نحن ندين بحزم عمليات القصف، وعلى سبيل المثال قصف الغوطة الشرقية".

وحملت ميركل السلطات السورية المسؤولية عن الوضع في الغوطة، مضيفة أن روسيا "تقف موقف المتفرج" من ذلك.

وفي معرض حديثها عن العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين شمالي سوريا، قالت ميركل إن "ما يحدث في عفرين مرفوض".

وأضافت أن تصرفات تركيا غير مقبولة رغم وجود مصالح أمنية تركية. وتابعت "أدين هذا أيضا بأشد العبارات".

جدير بالذكر أن الدول الغربية تتهم الحكومة السورية بتنفيذ قصف عشوائي على الغوطة الشرقية، فيما تصر دمشق على أنها تجري عملية ضد الجماعات الإرهابية، علما بأن القرار الأممي رقم 2401 حول وقف إطلاق النار في سوريا لا يشمل تنظيمات إرهابية.

وفيما يتعلق بعفرين، فقد أعلنت الأركان التركية في الـ 18 مارس الجاري عن سيطرتها على المدينة.

المصدر: تاس

أنطون زوييف