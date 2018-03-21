برلين تعرب عن قلقها لاتساع التوغل التركي شمالي سوريا

أعربت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء عن قلقها المتزايد لممارسات الجيش التركي في شمالي سوريا وطالبت أنقرة بالالتزام بالقوانين الدولية التي تنص على حماية المدنيين أوقات الحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر براول: "نتابع بقلق متزايد التقارير الواردة، والتي تفيد بسيطرة القوات التركية على مساحات واسعة من عفرين".

كما أعرب المتحدث عن قلق بلاده حيال أمن المدنيين جراء العمليات العسكرية هناك، والنزوح الكبير لأهالي عفرين عن مناطقهم.

ودعا المتحدث إلى إجراء تحقيق في المجازر، وحالات النهب التي ترتكب في عفرين، مطالبا بضرورة إنهاء أنقرة حملتها العسكرية شمالي سوريا.

وقال إن تركيا "تبرر خطواتها الأمنية، انطلاقا من ضرورة حمايتها لحدودها، لكن تصرفاتها يجب أن تظل في حدود ما هو ضروري ومناسب".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن مؤخرا أن بلاده عازمة على مواصلة عملية "غصن الزيتون" في سويا حتى تتمكن من القضاء على "الإرهابيين" في منبج والقامشلي وعين العرب.

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وسيطرت قوات عملية "غصن الزيتون" بشكل كامل على مركز مدينة عفرين الأحد 19 من الشهر الحالي.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله