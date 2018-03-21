سانا: سقوط قذائف صاروخية على أحياء سكنية في العاصمة دمشق

أفادت وكالة "سانا" السورية بسقوط قذائف صاروخية أطلقها مسلحون استهدفت أحياء سكنية في مناطق متفرقة في العاصمة دمشق أسفرت عن إصابات في صفوف المدنيين وحرائق في المباني.

ونقلت سانا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت اليوم شارع فارس الخوري في منطقة العباسيين بدمشق ما أدى لاندلاع حريق ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل.

كما ذكرت وسائل التواصل الاجتماعي أن قذيفة صاروخية سقطت على شرقي التجارة شرق العاصمة دمشق تسببت بحرائق أيضا في المركبات.

هذا وارتفع عدد ضحايا الاعتداء الإرهابي أمس بقذيفة صاروخية على حي كشكول بمدينة جرمانا أمس إلى 44، بينما لا يزال عدد من الجرحى في أقسام العناية المشددة في عدد من مشافي دمشق.