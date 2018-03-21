مراسلنا: مقتل 3 بينهم طفلة باعتداء مجهولين على موكب قائد الحزام الأمني جنوبي اليمن

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم طفلة، وأصيب آخرون إثر استهداف مسلحين مجهولين لموكب قائد الحزام الأمني في مدينة الضالع جنوبي اليمن.

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وأوضح مراسلنا نقلا عن مصادر محلية أن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من نقطة ما يسمى بـ"المقاومة" بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وكانت تستهدف موكبا لقائد الحزام الأمني في المحافظة أحمد قائد.

وأشارت المصادر إلى نجاة قائد الحزام الأمني من الاستهداف بينما أكدت مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفلة.

ويعد هذا الاستهداف الأول لقوة الحزام الأمني في مدينة الضالع بعد وصولها إلى المحافظة المذكورة قبل يومين.

المصدر: RT

أحمد باديان