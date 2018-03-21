تقرير: "احتلال" السعودية لإيران بين الجدّ والهزل!

بحثت صحيفة "نيويورك تايمز" في مدى جدية أو هزلية، نشر مجموعة سعودية شريطا كرتونيا يحاكي حربا بين الرياض وطهران، تنتهي بانتصار السعودية واحتلال إيران.

ورصد الكاتب ديفيد كيرباتريك في مقالة بعنوان "السعودية تغزو إيران من خلال الصور الكمبيوترية" سيناريو هذا الشريط، مشيرا إلى أنه يظهر تمثيليا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في غرفة القيادة والتحكم في الرياض وهو يقود أسلحة بلاده وقواتها الضاربة وهي تغزو إيران، وتصل إلى طهران حيث تحاصر قاسم سليماني، القائد المعروف لفيلق القدس ليظهر وهو يرتجف أمامها، وتُستقبل بحفاوة من قبل الشعب الإيراني.

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ولفت الكاتب إلى أن هذا الشريط كان ظهر أول مرة في الإنترنت في ديسمبر الماضي، وشاهده أكثر من مليون ومئتي ألف شخص، وبث تحت اسم مجموعة تسمى "قوة الردع السعودية"، رفضت الرد على رسائل إلكترونية للتعريف بهويتها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في السفارة السعودية في واشنطن قوله إن حكومة المملكة ليست على صلة بالفيديو، فيما أبلغ الأستاذ في جامعة برنستون برنار هايكل، وكان نشر مؤخرا تعليقا عن التحديات التي تواجه ولي العهد السعودي، الصحيفة بالبريد الإلكتروني أن الإيرانيين ربما هم من صنع هذا الشريط "ليجعلوا السعوديين يبدون مثل البلهاء".

إلا أن كيرباتريك وجد علاقة للسعوديين بهذا الشريط الكرتوني بسبب ترحيب وسائل الإعلام في المملكة به بما في ذلك صحيفتا "الرياض" و"سبق" اللتان وصفتا الشريط على الفور بأنه يصور "واقع" القوات المسلحة السعودية، مضيفا أن الصحف السعودية "ما كان لها أن تروج له من دون تصريح من ولي العهد ذاته".

المصدر: نيويورك تايمز

محمد الطاهر