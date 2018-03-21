من وكيف صور الأسد داخل سيارته في طريقه إلى الغوطة الشرقية؟

كشف المكتب الإعلامي في الرئاسة السورية عن تفاصيل تصوير زيارة الرئيس بشار الأسد للغوطة الشرقية الأحد الماضي.

ونقل الإعلام الحربي المركزي عن المكتب، إنه عندما انطلق الأسد إلى الغوطة، ركب جزء من الفريق الإعلامي معه في السيارة، وأثناء التحرك بدأ الحوار معه.

وأضاف الإعلام الحربي: "دون أي ترتيب أو تنسيق أو قرار مسبق، استأذناه بتصوير الإجابات من داخل السيارة، وهذا ما كان..".

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وتابع: ساعتان تقريبا، بين ذهاب وإياب وتفقد للقوات العاملة في الغوطة، ومدنيين كانوا في المنطقة، دون أي تحضيرات أو ترتيبات إعلامية للزيارة، وكانت الأسئلة كثيرة والإجابات أكثر، واخترنا منها ما شاهدتموه، لعرضه في المقتطفات التي تم نشرها..

المصدر: الإعلام الحربي المركزي