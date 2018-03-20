خالد بن سلمان: عدد النساء في الشورى السعودي أكثر منه في الكونغرس الأمريكي

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، أن نسبة النساء في مجلس الشورى في المملكة هي أكبر من نسبة النساء في الكونغرس الأمريكي.

جاء ذلك في مقابلة حصرية للسفير السعودي مع شبكة "CNN" الأمريكية، وقال: "دعوني أخبركم ما يحصل في السعودية، في الوقت الحالي لدينا استراتيجية على المدى الطويل، وما أطلق عليه اسم (رؤية 2030)، نحن نعيش في مرحلة انتقالية في السعودية، نحن نريد إعادة تشكيل اقتصادنا وتطوير مجتمعنا وتمكين شبابنا بمن فيهم النساء".

وأضاف: "فيما يخص المرأة، حاليا في المملكة نسبة النساء لدينا في مجلس الشورى – مقارنة مع الكونغرس الأمريكي- أكثر، وفي الانتخابات البلدية، النساء يسمح لهن بالترشح والتصويت، وقمن بالترشح والانتخاب والفوز بمقاعد، والنساء يسمح لهن بالقيادة".

وتابع الأمير السعودي، "أكبر سوق أسهم في الشرق الأوسط وإفريقيا، سوق الأسهم في السعودية ترأسه نساء سعوديات".

وختم بن سلمان قائلا: "قمنا بالعديد من التغييرات، ولكن لا زال أمامنا طريق طويل".

وجاءت هذه التصريحات تزامنا مع زيارة يجريها شقيقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن.

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المصدر: سبق السعودية