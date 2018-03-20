البحرين تدرس إمكانية إطلاق رائد فضائها الأول من قاعدة روسية

وصل فريق خبراء بحرينيين إلى مطار "بايكونور" الفضائي الذي تستأجره روسيا في كازاخستان، لدراسة إمكانية تحليق الرائد البحريني الأول إلى محطة الفضاء الدولية.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" إن المسؤولين البحرينيين أعربوا عن اهتمامهم بإطلاق الرائد البحريني إلى الفضاء، وإنه من المقرر إجراء مباحثات مع الخبراء الروس ودراسة الإمكانيات التي تقدمها روسيا.

وكان المسؤولون الإماراتيون بدورهم، قد بحثوا في إطار المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في أستراليا، ومعرض دبي الجوي الفضائي، مع وكالة الفضاء الروسية إمكانية تحليق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة روسية.

وتشير الوكالة إلى أن اللقاءات الحالية تمثل استمرارا لحوار انطلق في وقت سابق.

المصدر: وكالات