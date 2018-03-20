السفير السعودي لدى واشنطن: إيران تسعى لخلق "حزب الله" آخر في اليمن

ندد السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان بـ"الدمار الشامل" الذي تجسده إيران، مشيرا إلى أنها تسعى لـ"خلق حزب الله آخر" في اليمن.

وقال خالد بن سلمان في حديث لشبكة "سي إن إن": "إيران لا تريد زعزعة استقرار السعودية فقط، بل المنطقة برمتها"، مؤكدا أن "المشكلة مع طهران في سلوكها ورغبتها في التوسع وفي أنها تريد حزب الله آخر في اليمن".

وأوضح السفير أن مشكلة إيران تكمن في سلوكها وأيديولوجيتها التوسعية وتهدد الأمن المحلي والدولي، ويجب إيقافها بمساعدة المجتمع الدولي.

وقال السفير إن "جماعة المسلحين الحوثيين في اليمن تتلقى دعما وتمويلا من إيران الراعي الأكبر للإرهاب"، مشيرا إلى أن السعودية هي أكبر الدول الداعمة لليمن، من خلال المساعدات الإنسانية التي تقدمها له.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله