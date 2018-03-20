أنقرة: لم نطالب واشنطن بالخروج من منبج بل بإخراج الميلشيات الكردية منها

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة لم تطالب واشنطن بالخروج من مدنية منبج شمالي سوريا، بل طالبتها بإخراج القوات الكردية منها.

ونقلت وكالة الأناضول" عن الوزير التركي، أن أنقرة "لن تسمح بحدوث أعمال نهب أو معاملة لا إنسانية في مدينة عفرين"، مؤكدا أن أنقرة تتعامل بحساسية في هذا الشأن.

وذكر جاويش أوغلو، أنه يعتزم لقاء نظيره الأمريكي مايك بومبيو عقب مصادقة الكونغرس على تعيينه وزيرا للخارجية الأمريكية.

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام غربية، أعلنت الأحد الماضي أن مقاتلين سوريين موالين لتركيا، أقدموا على نهب عدد كبير من المحال التجارية في عفرين السورية، بعد سيطرتهم مع القوات التركية على المدينة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر وصفها بـ "الموثوقة"، أن عناصر تابعة لقوات عملية "غصن الزيتون" التركية، "بدأت بنهب ممتلكات المواطنين ومحتويات المقرات السياسية والعسكرية وسرقة الآليات والسيارات والمحال التجارية في المدينة" بعد إطباق سيطرتها على عفرين اثر انسحاب القوات الكردية التي كانت تسيطر عليها.

المصدر: وكالات

إياد قاسم