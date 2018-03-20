الهند تؤكد مقتل 39 من مواطنيها فقدوا في العراق
Reuters
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أكدت الخارجية الهندية مصرع 39 من مواطنيها فقدوا في العراق منذ عام 2014، بعد العثور على جثثهم في مقابر جماعية في الموصل.
وقالت الخارجية الهندية اليوم الثلاثاء، إن "39 هنديا يعتقد أن متشددين خطفوهم في العراق عام 2014 وتأكد مقتلهم بعد العثور على جثثهم".
وقالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج، إن الجثث انتشلت من مقبرة جماعية وإن اختبارات الحمض النووي أكدت أنهم عمال بناء فقدوا في الموصل العراقية.
وأضافت "يمكنني القول بالدليل القاطع إن التسعة والثلاثين عاملا لقوا حتفهم .. كانت الحكومة لسنوات تقول إنها لم تعلن وفاتهم إلا بعد الحصول على دليل قاطع يؤكد ذلك".
المصدر: رويترز
نتاليا عبدالله
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