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التحاق 41 سعودية بوظائف فندقية في مكة

أخبار العالم العربي

التحاق 41 سعودية بوظائف فندقية في مكة
hiamag.com
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باشرت 41 فتاة سعودية عملهن في وظائف فندقية لدى أقسام الموارد البشرية والاستقبال والحجوز وغيرها في فنادق مكة المكرمة في السعودية.

وقال مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية فيصل الشريف، إن المواطنة السعودية تحمل المؤهلات العلمية العالية وتمتلك القدرة على التحدث بلغات مختلفة تؤهلها للانخراط في الأعمال الفندقية"، مرجحا أن تصل السعوديات إلى مناصب قيادية في إدارة الفنادق وتحققن تقدما كبيرا في هذا القطاع.

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وأوضح الشريف أن هذه الخطوة تأتي وفق استراتيجيات المملكة لتوطين القطاع السياحي وتهيئته للاستفادة من القدرات البشرية الوطنية، وتحقيقا لبرنامج التحول الوطني 2020 ولتمكين القوى البشرية الوطنية من المساهمة في التنمية في كافة المجالات.

المصدر: عكاظ

نتاليا عبدالله  

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