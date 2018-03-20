صور جوية حديثة تظهر الدمار الهائل في الرقة السورية

أظهرت صور حديثة التقطتها طائرة "درون"، الدمار الهائل الذي حل بمدينة الرقة، وسط منع التحالف إعادة ترميم بنيتها التحتية، على الرغم من مرور 5 أشهر على تحريرها من "داعش" الإرهابي.

وكان التحالف الدولي بقيادة واشنطن قد أعلن في 20 أكتوبر الماضي عن تحرير المدينة من "داعش"، بجهود "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة منه.

وطالبت روسيا التحالف الدولي مرارا بالسماح للمنظمات الإنسانية والدولية بالدخول إلى المدينة لتقديم المساعدات الإنسانية لسكانها، والاطلاع على حقيقة الأوضاع فيها.

وتؤكد روسيا أن التحالف يمنع السكان من الخروج وعدم إزالة الألغام والمتفجرات التي زرعها "داعش" في المدينة، التي تشكل تهديدا لحياة المدنيين فيها.

يشار إلى أن القرار الأممي رقم 2401، يطالب بإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق في سوريا دون استثناء.

المصدر: قناة "Directorate 4" على التلغرام