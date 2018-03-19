إسرائيل تحاكم عهد التميمي في جلسات مغلقة

قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية الاثنين محاكمة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي في جلسات مغلقة، ورفضت مذكرة احتجاج من قبل محامي الفتاة غابي لاسكي.

وقال لاسكي في حسابه على تويتر: "رفضت محكمة الاستئناف العسكرية الطلب الذي قدمه الدفاع ضد جعل المحاكمة مغلقة... المحاكمة العلنية كانت السبيل الوحيد أمام الدفاع، وفي غيابها فإن عهد التميمي لن تحصل على محاكمة نزيهة".

وبعد ظهورها في مقطع فيديو مع والدتها ناريمان وابنة عمها نور وهن يتعاركن مع جنود إسرائيليين في الـ 15من ديسمبر الماضي، تحولت عهد التميمي (17 عاما) إلى أيقونة فلسطينية.

وظهرت عهد في الشريط مع نور التميمي وهما يطردان جنودا إسرائيليين من أمام منزل العائلة في بلدة النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة، بعد انتشارهم في البلدة لمواجهة سلسلة التظاهرات الاحتجاجية التي عمت المناطق الفلسطينية احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وبدأت محاكمة التميمي في الـ 13 من فبراير الماضي على أن تستمر حتى الـ 21 من مارس الجاري أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر في الضفة الغربية المحتلة.

ووجه القضاء إلى عهد التميمي 12 تهمة تتعلق بما حصل في الـ 15 من ديسمبر الماضي، كما وجهت لها اتهامات أخرى بسبب أحداث وقعت من قبل رشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة، والمشاركة في "أعمال شغب" في قرية النبي صالح.

المصدر: "رويترز"

علي الخطايبة