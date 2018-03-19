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إسرائيل تعتقل قياديا في "الجهاد الإسلامي" بعد 6 سنوات من المطاردة

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إسرائيل تعتقل قياديا في القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ بسام السعدي
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ بسام السعدي، الذي كان مطاردا منذ 6 أعوام، بعد محاصرة منزل في مخيم جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وسائل الإعلام عن نجل القيادي، عز الدين السعدي قوله: "داهمت قوة خاصة من جيش الاحتلال، منزل أحد أقارب الشيخ السعدي في حي الجبريات.. واعتقلته.. واقتادته إلى جهة مجهولة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السعدي اعتقل "للاشتباه بمحاولته تأسيس خلية إرهابية للتنظيم في الضفة الغربية".

والسعدي أحد المؤسسين لحركة الجهاد الإسلامي، واعتقل عشرات المرات، وأبعد في الانتفاضة الأولى، كما قتلت والدته وولديه التوأم في الانتفاضة، واعتقلت زوجته.

المصدر: وكالات

إياد قاسم

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