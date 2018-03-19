إسرائيل تعتقل قياديا في "الجهاد الإسلامي" بعد 6 سنوات من المطاردة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ بسام السعدي، الذي كان مطاردا منذ 6 أعوام، بعد محاصرة منزل في مخيم جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وسائل الإعلام عن نجل القيادي، عز الدين السعدي قوله: "داهمت قوة خاصة من جيش الاحتلال، منزل أحد أقارب الشيخ السعدي في حي الجبريات.. واعتقلته.. واقتادته إلى جهة مجهولة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السعدي اعتقل "للاشتباه بمحاولته تأسيس خلية إرهابية للتنظيم في الضفة الغربية".

بعد مطارة استمرت لأعوام.. الاحتلال يعتقل القيادي في الجهاد الشيخ بسام السعدي

تفاصيل: https://t.co/XrQ67XlPrHpic.twitter.com/yRR8Z26cQ0 — فلسطين الآن (@paltimes2015) 19 марта 2018 г.

والسعدي أحد المؤسسين لحركة الجهاد الإسلامي، واعتقل عشرات المرات، وأبعد في الانتفاضة الأولى، كما قتلت والدته وولديه التوأم في الانتفاضة، واعتقلت زوجته.

يطارده منذ عدة سنوات.. الاحتلال يعتقل الشيخ بسام السعدي بجنينhttps://t.co/7N9YBUA0Bh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 19 марта 2018 г.

المصدر: وكالات

إياد قاسم