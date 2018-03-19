سوريا الديمقراطية تدعو لـ "مقاومة" التوغل التركي في شمال سوريا

دعت قوات سوريا الديمقراطية لـ "مقاومة مخططات الاحتلال التركي" لشمال سوريا، متهمة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باختلاق ”حجج واهية“ لمهاجمة المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

وقال "مجلس سوريا الديمقراطية"، الجناح السياسي للقوات الكردية في بيان:"نؤكد على أن الشعب السوري لن يتوانى عن مقاومة العدوان التركي وسيصعد من نضاله حتى تحرير عفرين وإعادة أهاليها إليها".

وأضاف البيان أن الوحدات الكردية "قاومت قوات الاحتلال التركي" على مدى حوالي شهرين في عفرين في مواجهة غير متكافئة، ولهذا تم اتخاذ قرار أبعاد نصف مليون مدني لتجنيبهم اعتداءات محتملة من قبل القوات التركية والمقاتلين المتحالفين معها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح اليوم أن القوات المسلحة التركية عازمة على مواصلة تقدمها في شمال سوريا حتى تصل إلى مناطق منبج والقامشلي وعين العرب.

المصدر: تاس

علي الخطايبة